"Quand je me suis retrouvé nu...": l'anecdote insolite de Gérard sur sa première nuit de noces dans Mariés au premier regard

Un mois après leur union, Gérard et Lucie accueillent les amis du marié pour partager leurs souvenirs du voyage de noces. Entre confidences et éclats de rire, le couple se livre sur ses premiers pas à deux.

Jennifer, la compagne de Franck, absente lors de la cérémonie, est curieuse d’en savoir plus : "Comment s’est passée la cérémonie ?". Lucie et Gérard reviennent alors sur un mariage très folklorique. "Avant qu’on me le demande officiellement, j’avais déjà dit trois fois oui et je l’avais déjà embrassée", plaisante Gérard. Une spontanéité qui a même surpris le bourgmestre, comme le souligne un ami du marié.

Une nuit de noces pleine de surprises

Jennifer poursuit : "Comment s’est passé le voyage ?". Pour Lucie, tout semblait naturel : "C’était comme si on se connaissait depuis six mois. Tout était fluide, on disait parfois les mêmes mots en même temps, on a réalisé qu’on avait beaucoup de points communs".

Les amis de Gérard taquinent alors leur hôte sur un détail lors de leur lune de miel : son "oubli" de pyjama. "J’ai cru comprendre que tu avais omis de prendre certaines choses dans ta valise ?", lance un ami. Un hasard ? Lucie n’y croit pas une seconde ! "Donc c’était bien fait exprès !", s’exclame-t-elle.

Gérard ne manque pas d’humour pour expliquer cette "étourderie". "Je me demandais comment gérer la première nuit, ne pas précipiter les choses…", raconte Gérard, avant de partager le conseil insolite d’un ami : "Si elle vient en nuisette, réveille-toi".

Finalement, la situation a pris une tournure plutôt inattendue. "Quand je me suis retrouvé nu dans le lit et que je t’ai vu arriver en nuisette, tout compte fait, je ne culpabilisais plus du tout", avoue Gérard dans un éclat de rire.

