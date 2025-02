"J'ai perdu des amis à cause de ça": Gérard cache-t-il un gros défaut qui pourrait tout gâcher avec Lucie?

En lune de miel à Chypre, Gérard et Lucie, les amoureux quinquagénaires de "Mariés au premier regard", semblent filer le parfait amour. Mais un détail inquiète Gérard : et si Lucie était "trop intelligente" pour lui ?

Depuis leur mariage, Gérard et Lucie sont sur un petit nuage et avancent main dans la main. Dès la cérémonie, leur complicité était évidente, et leur lune de miel sur l’île de Chypre n’a fait que renforcer leur connexion. Inséparables, les quinquagénaires profitent pleinement du voyage, découvrant ensemble les trésors de l’île sans le moindre accroc.

Malgré leur pacte initial, Gérard ressent le besoin de s’ouvrir à Lucie. S’il admet avoir changé avec le temps, il évoque aussi ses relations passées et ses amis perdus en raison de son tempérament. Une manière pour lui de préparer Lucie : "Je ne veux pas qu’elle découvre des choses, donc je la prépare tout doucement. Je ne sais pas si je ne vais pas le regretter, mais on verra".

Mais en off, Gérard laisse entrevoir un doute plus profond : "Au fur et à mesure que je la découvre, je me rends compte que c’est une femme très intelligente. Peut-être un peu trop pour moi… Elle parle anglais, italien… Parfois, je ne me sens pas de son niveau".

Un manque de confiance qui pourrait fragiliser le couple ?

Pour le psychologue Alexandre Destro, ce sentiment d’infériorité trouve son origine dans le passé de Gérard : "Il a très bien réussi dans la vie. Il a construit un solide patrimoine immobilier et pourtant, il se sent moins à l'aise, moins intelligent que Lucie. Mais il faut se rappeler qu'au début de sa carrière, il était chauffeur de bus et c'est ce que les sociologues appellent l'habitus primaire. On va en fait s'ancrer sur une image de nous-mêmes qui est celle qu'on a au début de notre vie. Et on ne se rend pas compte qu'on a évolué".

Selon lui, cette insécurité pourrait fragiliser le couple si elle n’est pas dépassée : "Il faut se rappeler que le couple, ce n’est pas une compétition, c’est une cocréation. On va construire ensemble un nouvel édifice avec chacun ses compétences, ses talents et son savoir-faire".

Lucie parviendra-t-elle à rassurer Gérard ? Retrouvez "Mariés au premier regard" chaque dimanche à 20h45 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.