Retrouvez les coulisses hilarantes de vos émissions préférées dans le grand bêtisier de RTL tvi

Pour Noël, RTL tvi vous invite à partager un moment de pure bonne humeur avec "Le grand bêtisier : meilleurs vœux". Au programme : des gaffes mémorables, des fous rires incontrôlables et les moments les plus drôles de l’année 2024. Une émission à ne pas manquer pour clôturer l’année en beauté !

Pour célébrer Noël dans une ambiance festive et déjantée, les animateurs de RTL ont rendez-vous dans le bureau du patron pour partager leurs vœux de fin d'année. Une belle idée… qui, évidemment, ne se déroulera pas tout à fait comme prévu ! Entre gaffes hilarantes et situations cocasses, Sandrine Corman, Emilie Dupuis, Ludo Daxhelet et leurs collègues promettent une soirée inoubliable.

Ce "grand bêtisier" sera l’occasion de revivre les moments les plus marquants et souvent les plus drôles de cette année 2024. Des directs qui partent en vrille, des jeux télé improbables, des chutes mémorables et des bourdes en tout genre : aucun programme phare de RTL n’a été épargné ! Les téléspectateurs auront droit à une compilation irrésistible des meilleurs ratés, à savourer en famille ou entre amis. De quoi transformer votre soirée de Noël en une véritable cure de bonne humeur.