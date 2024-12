Le saviez-vous ? Le tube de Noël de Mariah Carey a été créé... en plein été

"All I Want for Christmas Is You" fête ses 30 ans cette année. Et si cette chanson est devenue l’hymne des fêtes, son histoire est loin d’être banale : elle a été écrite en plein mois d’août ! Retour sur les secrets d’un succès intemporel.

"J’ai décoré le studio, on n’était pas du tout en période de Noël, mais on allait se mettre dedans", explique la chanteuse. "J’ai commencé à écrire une chanson de Noël qui est devenue une chanson d’amour qui est redevenue une chanson de Noël, pour en faire quelque chose...", ajoute-t-elle.

Une création rapide

La légende veut que Mariah ait écrit "All I Want for Christmas Is You" en 15 minutes chrono. Une belle histoire, mais pas tout à fait vraie. La chanteuse explique avoir travaillé à partir d’une mélodie qu’elle avait composée des années plus tôt sur un clavier. Et si l’idée est venue rapidement, l’enregistrement et le mixage des chœurs ont pris bien plus de temps. La perfection demande des efforts, même sous les guirlandes.

Un succès qui a pris son temps

Étonnamment, ce tube planétaire n’a pas connu un succès immédiat. Pendant plusieurs années, il a été un morceau apprécié sans être incontournable. Mais tout a changé grâce aux plateformes de streaming, qui ont remis les grands classiques de Noël sur le devant de la scène.

Depuis une décennie, "All I Want for Christmas Is You" est devenu un passage obligé des fêtes. L’an dernier, le titre a été écouté 23 millions de fois en une seule journée, le 24 décembre ! Une popularité qui rapporte gros à Mariah, avec des revenus annuels estimés à plusieurs millions d’euros.