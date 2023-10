Agbor et Gandelman titulaires à Gand face à Breidablik, Orban sur le banc

Cinq changements sont intervenus par rapport à l'équipe a perdu dimanche au Cercle Bruges (2-0). Davy Roef remplace devant le but Paul Nardi victime d'une commotion cérébrale. Agbor est aligné en défense, Gandelman et Malick Fofana dans l'entre-jeu et en attaque Tarik Tissoudali est chargé de redonner des couleurs. Julien De Sart, Hyun-seok Hong, Andrew Hjulsager et Gift Orban sont renvoyés sur le banc.

La Gantoise et Zorya Lugansk partagent la 1re place du groupe B avec 4 points devant le Maccabi Tel Aviv (3). Breidablik est 4e avec aucun point.