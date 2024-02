Al-Nassr n'a pas eu besoin de Ronaldo pour assommer l'Inter Miami du remplaçant Messi

Le match amical entre le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et l'Inter Miami de Lionel Messi s'est terminé par la large victoire 6-0 du club saoudien, à Riyad jeudi soir. Le choc s'est finalement joué sans les deux stars puisque le Portugais était forfait en raison d'une gêne au mollet et que l'Argentin est monté au jeu à la 83e alors que le score était acquis.

Les Saoudiens ont complètement surclassé leurs adversaires et ont rapidement fait la différence par Otavio (3e), Anderson Talisca (10e) et Aymeric Laporte, auteur d'un sublime coup franc (12e). En seconde période, Talisca s'est payé un triplé avec deux nouveaux buts (51e, 73e) et Mohammed Maran a également participé au festival de buts (68e).

Chez les Américains, trois autres ex-joueurs du FC Barcelone figuraient dans le onze de départ: Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez.