Anderlecht en action face au champion hongrois Ferencvaros en ouverture d'Europa League

Les Hongrois, qualifiés d'"équipe forte" par David Hubert en conférence de presse mardi et entraînés par le Néerlandais Pascal Jansen, n'ont pas encore perdu de points en championnat cette saison. Philippe Rommens, arrivé l'été dernier en provenance des Go Ahead Eagles, et ses coéquipiers n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, perdant au troisième tour préliminaire contre les Danois de Midtjylland. Lors des barrages pour la participation à l'Europa League, les Hongrois ont réussi à s'imposer contre le Borac Banja Luka aux tirs au but.

Les 'Mauve et blanc' auront donc leur chance mercredi malgré un niveau de jeu inquiétant depuis quelques semaines. Anderlecht, avec son bilan de 13 points sur 21, fait partie des premiers poursuivants de Genk, leader avec 19 unités. En barrages pour l'Europa League, les Bruxellois avaient éliminé le Dinamo Minsk, équipe bélarusse.