Anderlecht face à Minsk ou Lincoln Red Imps, le Cercle peut-être contre Rijeka ou Elfsborg

L'Europa League de football a procédé au tirage au sort de ses barrages, lundi en début d'après-midi au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Deux clubs belges étaient concernés: le RSC Anderlecht et le Cercle Bruges.

Anderlecht entre dans la compétition à ce stade en vertu de sa 3e place de la dernière Jupiler Pro League. Les Mauves, qui étaient tête de série, ont hérité du vainqueur du match du 3e tour qualificatif de cette Europa League qui mettra aux prises les Bélarusses du Dinamo Minsk au club de Gibraltar de Lincoln Red Imps. Ils s'affrontent les 8 et 15 août.

Les barrages de l'Europa League se joueront les 22 et 29 août. Le calendrier et horaires précis seront annoncés le 9 août par l'UEFA.

Anderlecht jouera son match retour des barrages le 29 août en Belgique.

Le Cercle Bruges, 4e du championnat, pourrait rejoindre les barrages s'il s'impose dans son 3e tour de qualification face aux Norvégiens de Molde. Le match aller se joue ce jeudi en Norvège (19h00) et le retour le jeudi 15 août (20h00) au Jan Breydel.

S'il se qualifie, le Cercle rencontrera le vainqueur du duel entre les Croates du HNK Rijeka et les Suédois du IF Elfsborg, adversaires au 3e tour qualificatif. Eux aussi joueront les 8 et 15 août avec match aller en Croatie.

En cas de qualification pour les barrages, le Cercle jouera le match aller le 22 août en Belgique.

Les Brugeois sont apparus en Europa League 2e tour de qualification. Ils y ont pris la mesure des Écossais de Kilmarnock (1-1 et 1-0).