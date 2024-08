Anderlecht s'impose étroitement contre Minsk pour sceller sa qualification

Le Sporting d'Anderlecht s'est qualifié pour la phase de ligue de l'Europa League 2024-2025. Sans briller, les Bruxellois ont éliminé les Bélarusses du modeste Dinamo Minsk en barrages. Après une courte victoire au match aller (0-1) il y a une semaine, ils ont réitéré le même résultat à domicile (1-0), jeudi, grâce à un but de Francis Amuzu (83e).

Le RSCA a emmené le ballon aux alentours des six mètres adverses à plusieurs reprises, mais ni Dolberg (14e), Stroeykens (18e) ou Dreyer à distance (27e) n'ont débloqué le marquoir. À la demi-heure, Minsk a timidement émergé. Alfred a tenté de loin (27e) et a manqué de profiter d'une erreur d'appréciation de Zanka (34e), tandis que Bakhar a gratifié le public d'une retournée acrobatique (37e).

Les Mauves ont peiné à reprendre le contrôle après le repos. La rencontre a baissé en rythme et ce n'est que de loin qu'Anderlecht s'est illustré, avec Verschaeren (58e) et Dreyer (65e).

Les incursions via les flancs ne payaient pas, et un Dreyer en manque de réussite a une nouvelle fois buté sur un défenseur (80e) avant que le remplaçant Amuzu ne libère enfin les siens. Monté sur l'aile gauche, il a profité des espaces progressivement abandonnés par Minsk pour avancer jusqu'à l'entrée de la surface et envoyer un tir croisé à ras de terre, hors de portée de Lapoukhov (1-0, 83e).

Rendez-vous est désormais pris pour les Mauves vendredi à 13h00 à Monaco, où aura lieu le tirage au sort de la phase de ligue de l'Europa League, avec l'Union notamment.