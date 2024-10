"Apprendre de nos erreurs sans trop se concentrer sur le négatif", dicte Leandro Trossard

La Belgique a concédé deux buts dans la première demi-heure, "un mauvais début. Nous étions avertis, mais il ne reste qu'à courir après le résultat lorsqu'on encaisse après seulement une minute. Nous avons eu du mal, mais je trouve que nous avons très bien réagi finalement", a analysé Trossard au micro de VTM.

Presque noyés, les Diables Rouges ont bénéficié de l'exclusion de Lorenzo Pellegrini à la 38e minute, et inscrit un but sur le coup franc consécutif. "Après la carte rouge, nous avons très bien essayé de trouver les espaces, et sommes parvenus à marquer deux buts. C'est le positif qu'il faut retenir de ce match. Il ne faut pas sous-estimer à quel point il peut être difficile de marquer contre une équipe réduite à dix, en raison du bloc bas et des espaces réduits."