Aston Villa bloqué par Ipswich

En Italie, Ignace Van der Brempt a joué lors de la victoire 3-2 de Côme sur Vérone. Patrick Cutrone a inscrit le premier but (45e, 1-0) et Vérone a égalisé par Darko Lazovic sur penalty (53e, 1-1) avant que Tomas Suslov ne soit exclu (65e). Cutrone (72e, 2-1) et Andrea Belotti (89e, 3-1) ont profité de la supériorité numérique malgré un dernier effort de Mathis Lambourde (90e+4, 3-2). A Vérone, Ayanda Sishuba est resté sur le banc.

Après avoir ouvert la marque par Joel Pohjanpalo, Venise espérait créer l'exploit à l'AS Rome (44e, 0-1), mais Bryan Cristante (74e, 1-1) et Niccolo Pisilli (83e, 2-1) ont annihilé cette ambition. Côté vénitien, Joel Schingtienne et Richie Sagrado sont restés spectateurs. Après six journées, Rome (9 points) est 9e juste devant Côme (8), Vérone (6) est 14e et Venise (4) 18e.