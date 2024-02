Avec un triplé d'Osihmen, Naples étrille Sassuolo et se relance

Le Serbe Uros Racic a ouvert la marque pour les locaux (17e) mais Amir Rrahmani a égalisé pour Naples avant la demi-heure de jeu (29e). Deux minutes plus tard, Osihmen a mis son équipe aux commandes en reprenant en puissance une passe en retrait de Matteo Politano (31e). Le Nigérian a récidivé avant la pause sur une nouvelle offrande de Politano à la suite d'une récupération haute des Napolitains (41e).

Osihmen s'est offert un triplé dès le retour des vestiaires (47e) avant de se muer en passeur pour le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, qui a inscrit un cinquième but dans la foulée (51e) et a également marqué le dernier but du match (75e).