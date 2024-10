Bart Verhaeghe élu au conseil d'administration de l'Association européenne des clubs

Verhaeghe officiera dans le conseil d'administration de la "2e subdivision", qui comprend les clubs des pays classés entre la septième et la quinzième place du classement mondial de la FIFA. Actuellement, la Belgique occupe la huitième position. Au total, l'ECA compte quatre subdivisions, dont la première regroupe les clubs les plus importants.

Michael Verschueren siège également à l'ECA où il a succédé à son père Michel Verschueren en 2013. Il a représenté les intérêts d'Anderlecht et du football belge mais depuis 2023, il n'agit plus en tant que représentant du club bruxellois et siège en tant qu'indépendant.

Fondée en 2008 pour succéder au G14, l'ECA défend les intérêts de plus de 700 clubs européens. À la tête de l'organisation se trouve Nasser El-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain. Entre-temps, l'ECA est devenue une organisation puissante. En 2021, elle a empêché, avec l'UEFA, la création de la Super League, une super compétition fermée. L'ECA a également poussé à la réforme de la Ligue des Champions.