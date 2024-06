Bernardo Silva élu homme du match de Turquie-Portugal

Silva a joué un rôle prépondérant dans le succès de la Seleçao en inscrivant le premier but portugais après 21 minutes de jeu. Un but contre son camp de Samet Akaydin et une réalisation de Bruno Fernandes ont ensuite permis au Portugal de s'assurer de la première place du groupe et d'une qualification pour les huitièmes de finale.

L'homme du match est déterminé par un panel d'experts nommés par l'UEFA, avec des anciens joueurs et entraîneurs.