Beveren condamne les incidents en marge du derby perdu face à Lokeren-Temse samedi

Beveren "souhaite prendre ses distances avec ces incidents dans les termes les plus clairs" et condamne "toute forme d'agression et de violence. Les faits qui se sont produits n'ont pas leur place dans le football et sont diamétralement opposées aux valeurs défendues par le club".

Le club de Flandre orientale regrette également que les personnes dédiées à la sécurité, forces de police et stewards, aient été visées et exprime son soutien à "toutes les personnes touchées physiquement ou mentalement par ces incidents". Beveren "travaillera en étroite collaboration avec les autorités et leur apportera son soutien dans l'enquête visant à identifier les auteurs et à imposer les sanctions appropriées".

Beveren est 11e de Challenger Pro League avec 9 points.