Beveren laisse Tiago Cukur retourner à Fenerbahçe

Cukur est issu de la formation de Feyenoord et de l'AZ et a rejoint Fenerbahçe à l'été 2022 en passant par Watford et Doncaster Rovers, un club de troisième division anglaise. Les Turcs l'ont d'abord prêté à Dender, avec qui il a disputé 26 matches, inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives la saison dernière.

Fenerbahçe a décidé de l'envoyer une saison de plus dans un club de deuxième division belge, cette fois à Beveren. A Waasland, il a dû se contenter d'un rôle de remplaçant et l'attaquant a disputé 19 matches au total, au cours desquels il a marqué trois buts.