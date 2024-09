Bologne partage face au Shakhtar, le Sparta Prague large vainqueur de Salzbourg

Bologne a partagé l'enjeu face au Shakhtar Donetsk 0-0 mercredi soir lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Les Italiens, pour leur première participation à la compétition européenne depuis 1964, n'ont pas su inscrire de but à domicile face aux Ukrainiens.

La rencontre a démarré directement, avec le Shakhtar qui obtenait un pénalty après 2 minutes de jeu. Lukasz Skorupski, le gardien polonais de Bologne, a arrêté le tir au but de Georgiy Sudakov (4e) pour garder le 0-0, score à la pause et score final. Malgré une domination et des occasions nettes, les hommes de Vicenzo Italiano ont manqué de réalisme.

Le 2 octobre prochain, Bologne se rendra à Anfield pour affronter Liverpool tandis que le Shakhtar Donetsk recevra l'Atalanta Bergame, à Gelsenkirchen.