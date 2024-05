Charleroi retire également son équipe féminine de la Super League

Dans un communiqué, Charleroi explique qu'il "ne partage plus la vision de la Pro League qui imposera à l'avenir des exigences financières et structurelles impossibles à suivre à ce stade du développement du foot féminin en Wallonie et dans la région". Le Sporting cite les changements demandés en termes de structure organisationnelle (nombre rehaussé d'entraîneurs diplômés dans le staff encadrant, nombre de contrats pros au sein de l'effectif, désignation d'un CEO pour la section féminine…) ou de travaux d'infrastructure (redimensionnement des terrains de jeu, augmentation de l'éclairage, manque de terrains…).

"Ces éléments combinés à un manque de public récurrent et de revenus commerciaux, amènent le Sporting de Charleroi à ne plus pouvoir assumer économiquement et poursuivre dans cette voie du professionnalisme voulu par les instances", indique le club. Le Sporting de Charleroi précise qu'il n'abandonne pas pour autant le projet féminin et a prévu de continuer l'aventure avec une équipe en deuxième division.