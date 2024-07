Chelsea lance une procédure disciplinaire contre Enzo Fernandez après un chant raciste

"Nous reconnaissons et apprécions les excuses publiques de notre joueur et nous en profiterons pour faire de la sensibilisation. Le club a mis en place une procédure disciplinaire interne", a expliqué mercredi le club londonien dans un communiqué.

Enzo Fernandez a présenté ses excuses après avoir partagé cette vidéo. "Cette chanson contenait des propos très offensants et il n'y a absolument aucune excuse", a écrit le milieu de terrain de 23 ans de Chelsea sur Instagram. "Je suis contre toutes formes de discrimination et je m'excuse d'avoir été emporté par l'euphorie de nos célébrations. Cette vidéo, ce moment et ces mots ne reflètent ni mes croyances ni ma personnalité."

La Fédération française de football (FFF) a annoncé mardi qu'elle prendrait des mesures et saisir la fédération internationale (FIFA) pour porter l'affaire devant l'instance mondiale du football.