Croky Cup: voici tout ce qu'il faut savoir sur les demi-finales de la compétition

Il ne reste que quatre équipes en lice pour remporter la Coupe de Belgique. La Pro League a dévoilé les dates de la suite de la compétition. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Les affiches

Après la défaite de l'Union Saint-Gilloise à l'Antwerp et la victoire d'Anderlecht au Beerschot, on connait les affiches des demi-finales : Genk affrontera le Club Bruges et Anderlecht sera opposé à l'Antwerp.