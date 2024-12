Mario Stroeykens est-il devenu l'un des patrons à Anderlecht? "Je crois que ça vient naturellement"

Anderlecht s'est logiquement qualifié pour les quarts de finale de la Croky Cup en venant à bout de Westerlo (4-1) ce jeudi soir. En réussite offensivement, les Mauves ont une nouvelle fois pu compter sur un bon Mario Stroeykens, l'un des hommes en forme, avant que David Hubert le fasse souffler à l'heure de jeu.

"C'est très bon, je crois qu'on a bien réagi après le 1-0 de Westerlo. On est bien resté calme, on savait qu'il y avait beaucoup d'espaces et que c'était de l'homme contre homme au milieu. On devait beaucoup bouger Mats Rits, Dendoncker et moi et on l'a bien fait. Le premier but vient de Zanka et puis le deuxième est un bon exemple du mouvement au milieu, 4-1, c'est magnifique", a expliqué le joueur au micro de Renaud Terreur après le coup de sifflet final.