Dolberg et Stroeykens sur le départ à Anderlecht? Olivier Renard répond

"J'avais pris la décision de quitter Montréal pour différentes raisons et mon premier objectif à la base, c'était de repartir à l'étranger avec la famille. Quand tu as la chance de travailler dans un grand club belge comme Anderlecht, l'envie est là".

Lors du conseil trimestriel, nos confrères de la DH rapportent qu'Olivier Renard a fixé l'objectif du podium "au minimum". Le principal intéressé a nuancé cette affirmation mais veut tout de même se montrer ambitieux. "Quand tu joues à Anderlecht, tu te dois de jouer le haut du classement. J'ai connu le Anderlecht gagnant d'un titre tous les deux ans ou presque, je ne promets pas ça, loin de là, mais quand tu viens à Anderlecht, tu dois avoir de grandes ambitions. Et quand je vois la qualité à l'entrainement et pendant les matchs, il y a de la qualité", a-t-il déclaré.

Quid du mercato?

Si Anderlecht se porte plutôt bien, tous les postes ne sont pas doublés dans l'effectif des Mauves. Un problème, surtout lorsque l'on joue l'Europe, le championnat et la Coupe de Belgique. On pense naturellement à la défense centrale où Zanka et Simic n'ont pas de réel remplaçant en l'absence de Vertonghen. De quoi donner du travail à Olivier Renard dès cet hiver? "La première chose que l'on doit faire, c'est regarder chez nous, chez les jeunes. On a la chance d'avoir énormément de talents dans l'académie. Après, évidemment, des transferts, il en faut, mais la première idée c'est de bien connaître nos jeunes et de regarder ce qu'il se passe en Belgique", répond Olivier Renard.

S'il y a un départ, c'est qu'on a reçu une offre qu'on ne pouvait pas refuser

"Je crois que tout le monde sait qu'il y a certaines positions dans l'équipe où il y a un problème au niveau du nombre", poursuit-il. "Au niveau de l'entraineur, il peut y avoir un problème s'il y a un blessé ou un suspendu. Donc oui, il y a une ou deux positions plus prioritaires".

Depuis l'arrivée de David Hubert, certains joueurs ont pris une autre dimension à l'instar de Dolberg ou Stroeykens, déjà concernés par certaines rumeurs de transfert. "Ce n'est pas le but de se déforcer avec des titulaires qui apportent beaucoup de choses. Ce qu'on veut faire, c'est renforcer le noyau. Il n'y a pas d'ordre de la direction de me dire de vendre, s'il y a un départ, c'est qu'on a reçu une offre qu'on ne pouvait pas refuser", conclut Olivier Renard.