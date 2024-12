Un remake de la dernière finale: voici les affiches des quarts de finale de Croky Cup

Les quarts de finale se dérouleront sous forme d'une confrontation unique, entre le 7 et 9 janvier 2025. Les demi-finales se dérouleront en deux phases, avec les matchs aller du 14 au 16 janvier et les matchs retour du 4 au 6 février. La finale est prévue le 1er mai, et pourrait se tenir le 14 mai en cas de conflit avec une rencontre européenne.

Outre la visite des tenants du titre au Bosuil, les quarts de finale verront un autre déplacement d'un club bruxellois à Anvers avec le duel entre le Beerschot et Anderlecht. Dans les deux autres rencontres, le Club de Bruges accueillera Oud-Heverlee Louvain et Saint-Trond affrontera Genk dans un derby.

Dans le dernier carré, Bruges ou Louvain rencontrera Genk ou Saint-Trond, et Anderlecht ou le Beerschot sera opposé à l'Antwerp ou l'Union.

L'année dernière, l'Union Saint-Gilloise avait remporté la troisième Coupe de Belgique de son histoire en terrassant l'Antwerp en finale (1-0) au stade Roi Baudouin.

Le tirage

Club Bruges - OHL

Saint Trond - Genk

Beerschot - Anderlecht

Antwerp - Union Saint-Gilloise

Et pour la suite ?

Notons que les futures affiches des demi-finales sont aussi connues après ce tirage. Le vainqueur de Club Bruges - OHL affrontera le vainqueur du derby entre Saint-Trond et Genk. De l'autre côté du tableau, ce sera un petit peu "Anvers contre Bruxelles" avec les matchs entre le Beerschot et Anderlecht et le choc entre l'Antwerp et l'Union, le remake de la dernière finale.