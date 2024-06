Dante Vanzeir partage avec les New York Red Bulls contre DC United, sans Benteke suspendu

Elias Manoel a égalisé à la 24e minute sur penalty, mais après un but de Pedro Santos dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+4e), DC United a tout de même pu rentrer aux vestiaires avec l'avantage. Après la pause, Cameron Harper a porté la marque finale à 2-2 avec un but à la 78e minute.

Dante Vanzeir était titulaire pour les New-yorkais. Il a été remplacé après une heure de jeu. À ce moment-là, New York était mené 1-2. DC United, qui jouait sans son meilleur buteur Christian Benteke, suspendu, avait ouvert le score dès la 6e minute via Jared Stroud. Un quart d'heure plus tard, les visiteurs se sont retrouvés à dix après une deuxième carte jaune de Cristian Dajome.

Hugo Cuypers et le Chicago Fire se sont inclinés 2-1 face aux Seattle Sounders. L'ancien 'Buffalo' a été remplacé peu avant le coup de sifflet final. Maren Haile-Selassie avait ouvert le score pour les visiteurs à la demi-heure de jeu, mais grâce à deux buts sur penalty d'Albert Rusnak, dont le dernier a été marqué à la 93e minute, Seattle a finalement pris l'avantage.

Brecht Dejaegere est resté sur le banc pour Charlotte, qui a perdu 1-0 face au Houston Dynamo. Ibrahim Aliyu a marqué, après cinq minutes, l'unique but de la rencontre.

Au classement de la Conférence Est de la MLS, Vanzeir et New York sont actuellement troisièmes avec 35 points gagnés en 21 rencontres. Dejaegere et Charlotte suivent à la sixième place avec 32 unités. Benteke et le DC United sont treizièmes (20 points) et Cuypers et Chicago ferment la marche du classement, à la quinzième place (18 points).