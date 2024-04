Darmstadt s'incline devant Heidenheim et bascule en deuxième division

Nikola Dovedan a inscrit le but de la victoire en fin de rencontre (90e) pour sceller le sort de Darmstadt qui quitte la Bundesliga un an après l'avoir rejointe. Lanterne rouge avec 17 points, Darmstadt ne peut plus revenir sur Mayence, 16e et barragiste.

Heidenheim, également promu cette saison, occupe la 10e place avec 37 points.