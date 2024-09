De Bruyne auteur d'un doublé contre Israël: "J'essaie d'aider l'équipe"

Après la pause, il y a eu une pression plus haute et une amélioration. En quelques minutes, les Belges ont pris le large à 3-1. "Notre deuxième mi-temps était meilleure. Nous avons choisi les bons moments, avons été plus prudents, et tu as vu que nous avons pu nous créer assez d'occasions pour gagner. Il y avait aussi plus d'espaces et nous aurions dû marquer plus de buts."