De Bruyne ne revient pas sur ses déclarations: "Pas le moment de parler de football"

Le capitaine des Diables Rouges, frustré après le match, a exprimé son mécontentement au directeur technique de l'Union belge de football Frank Vercauteren. Sur des images diffusées par RTL, il semble répéter "j'arrête" à deux reprises avant de se diriger vers Kylian Mbappé. Ce que De Bruyne a réellement dit, et s'il envisage vraiment d'arrêter sa carrière avec l'équipe nationale, reste à confirmer.

Au micro de VTM après la rencontre, De Bruyne avait réagi de manière très virulente: "Il y a des gens qui n'accomplissent pas leurs tâches et après, tu as des problèmes".

Kevin De Bruyne et son épouse Michèle Lacroix sont parrain et marraine de l'ASBL Fonds Ronald McDonald pour les Enfants. À leur arrivée à la maison qui offre un foyer aux familles d'enfants hospitalisés, De Bruyne a confié qu'il avait "peu dormi". Sous une grande attention médiatique, ils ont pris la parole à tour de rôle et ont symboliquement coupé le gâteau pour célébrer le cinquième anniversaire de la maison.

Pour De Bruyne, avec son emploi du temps chargé, il a été difficile de se rendre à cet événement, juste après le match à Lyon. Mais, il s'est engagé envers cette initiative et était heureux de pouvoir être présent à Jette.

Quant à la défaite contre la France, le capitaine des Diables Rouges a refusé d'en dire plus, affirmant que la visite "n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain."