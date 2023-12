Delacauw et Wijnants titularisées avec les Red Flames pour défier les Pays-Bas

La présence de Delacauw, annoncée à droite, signifie que Janice Cayman glisse dans l'axe de la défense, aux côtés de Sari Kees, devant la gardienne Nicky Evrard. Laura Deloose s'occupera du côté gauche. Le trio de l'entrejeu sera formé par Kassandra Missipo, Tine De Caigny et Justine Vanhaevermaet. Wijnants, placée à droite, composera le trio offensif avec la capitaine Tessa Wullaert dans l'axe et Marie Detruyer à gauche.

Les Red Flames, troisièmes du groupe avec 8 points, doivent battre les Pays-Bas (9 points) et espérer un faux pas de l'Angleterre (9 points) en Ecosse (2 points) pour accéder au Final Four de cette première édition de la Ligue des Nations. Deux places pour les Jeux Olympiques seront attribués lors du Final Four.