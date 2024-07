Dender recrute le gardien néerlandais Michael Verrips

Le Néerlandais de 27 ans avait joué pour Malines, alors en deuxième division, au cours de l'exercice 2018-2019. Il avait alors décroché le titre de champion en D2, ainsi que la Coupe de Belgique. En dehors de cette parenthèse belge, Michael Verrips a bourlingué aux Pays-Bas depuis et connu une expérience en Angleterre, à Sheffield United.

Récemment promu en Jupiler Pro League, Dender a déjà assuré les venues du gardien Guillaume Dietsch (Metz), des défenseurs David Hrncar et Bryan Goncalves (Beveren), des milieux de terrain Desmond Acquah (OH Louvain), Malcolm Viltard (Sochaux) et Roman Kvet (Viktoria Plzen) et de l'attaquant Mohamed Berte (Ostende).