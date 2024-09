Dennis Eckert prêté au Standard par l'Union Saint-Gilloise

Eckert, 27 ans, est arrivé à l'Union en 2022 en provenance d'Ingolstadt. Il a totalisé 65 rencontres et 14 buts sous le maillot saint-gillois.

L'attaquant a été formé en Allemagne (FC Cologne, Alemannia Aachen et Borussia Mönchengladbach) avant de commencer sa carrière professionnelle en Espagne, au Celta Vigo, en 2017. Après un prêt à l'Excelsior Rotterdam, aux Pays-Bas, il avait rejoint Ingolstadt en 2019.

Depuis le début de la saison, Eckert a disputé six rencontres, dont trois de championnat, et marqué un but pour l'Union.