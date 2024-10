Deuxième convocation pour Mathieu Epolo chez les Diablotins qui veut se "donner à 100%"

"Porter ces couleurs, ça me fait vraiment plaisir. C'est déjà ma deuxième convocation et je suis très heureux d'être ici, avec en plus de ça d'excellents joueurs dans le groupe", a confié le gardien du Standard avec le sourire.

Avec le passage de Maarten Vandevoordt dans le groupe des Diables (alors qu'il avait assuré entre les perches lors de la dernière victoire des Diablotins face au Kazakhstan 0-3), Epolo pourrait prétendre à une place de N.1 mais il temporise : "S'il y a moyen, évidemment, mais il y a aussi d'autres bons gardiens avec Senne Lammens (Antwerp) et Tobe Leysen (OHL) mais je serai très heureux si je joue. Je me donnerai à 100 voire 200%".