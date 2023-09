Amadou Onana salue la performance collective des Diables: "Difficile de faire mieux"

Amadou Onana a disputé oué un match exemplaire dans le milieu de terrain belge, lors de la victoire des Diables Rouges contre l'Estonie (5-0), mardi, dans le cadre des qualifications pour l'Euro. "Je me sens de plus en plus confortable dans ce rôle", a confié celui qui a terminé la rencontre avec le brassard de capitaine.

"Le plan de jeu était de garder le ballon, mettre la pression dès le départ, et nous l'avons bien appliqué", a entamé Onana auprès des journalistes. "Nos ailiers ont fait de l'excellent travail. Nous avons bien trouvé le relais entre les lignes, et Romelu Lukaku en pointe. Je suis heureux de la manière dont nous avons joué défensivement et offensivement."

Interrogé sur ce que la Belgique aurait pu faire mieux dans ce match, le milieu de terrain d'Everton a souri. "C'est difficile de faire mieux! Marquer cinq buts, à domicile, et disputer un si bon match, on ne peut pas demander plus", a-t-il résumé à propos du match plein joué par les hommes de Domenico Tedesco.

En récupération comme en transition, Amadou Onana a été d'une efficacité redoutable. "Je me sens de plus en plus confortable dans ce rôle. J'ai la confiance du coach qui me demande de jouer sur mes qualités, d'apporter défensivement et offensivement dans la relance." Cette confiance se traduit par un brassard de capitaine qui a une nouvelle fois fini sur le bras d'Onana. "Cela fait plaisir de l'avoir en fin de match. À moi de m'y habituer, c'est une réelle fierté et j'en suis très content."