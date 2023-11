Ameen Al-Dakhil: "Cela m'a fait plaisir de jouer les 90 minutes"

Avec Zeno Debast, Olivier Deman et Arthur Vermeeren, Ameen Al-Dakhil a été un des quatre Diables Rouges à fêter sa première titularisation sous Domenico Tedesco mercredi lors de la victoire 1-0 en match amical contre la Serbie.

Al-Dakhil a commencé le match sur le côté droit de l'axe défensif avant de passer sur le côté gauche en seconde période lors de la montée de Wout Faes pour Arthur Theate. "Cela ne change rien pour moi, je peux jouer avec les deux pieds. Je suis content d'avoir pu montrer mes qualités. Je suis toujours calme et je ne ressens pas de stress. C'est toujours bien de montrer ces qualités aussi."

"J'étais très content de pouvoir commencer", a confié Al-Dakhil dans les travées du stade Den Dreef de Louvain. "Cela m'a fait plaisir de jouer les 90 minutes. C'était important pour moi et j'ai pu montrer mes qualités. La Serbie est un adversaire compliqué qui est très physique et costaud dans les duels mais cela s'est bien passé."

Le joueur de Burnley a cependant regretté que sa famille n'a pas pu être présente à Louvain à cause du changement de stade en dernière minute. "C'est dommage car ma famille avait des tickets et ils avaient hâte de me voir. Ils m'ont regardé à la télévision mais ce n'était pas la même chose. J'espère qu'ils seront là la prochaine fois."