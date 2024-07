"On avait les occasions pour peut-être gagner le match", estime Jérémy Doku

Comme tous ses coéquipiers, Jérémy Doku n'a pas caché sa déception après la défaite des Diables Rouges en huitièmes de finale de l'Euro 2024, contre la France (1-0). Ni le plan de jeu, ni la motivation n'ont failli mais plutôt un manque de réussite. "On a fait un bon match et on avait les occasions pour peut-être le gagner", a résumé l'ailier percutant.

"C'est dommage. Je pense qu'on a bien joué. On sait qu'il faut toujours rester attentif face à des équipes comme celle-là, et ne rien leur donner sinon c'est but. On a encaissé à la fin et c'est dommage. On est un peu tous déçus", a expliqué Doku au micro de la RTBF. "Quand les gens ont vu qu'on jouait contre la France, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on leur rende la tâche aussi difficile. On a bien joué, mais dommage qu'on n'ait pas pu marquer."

À l'instar de ses coéquipiers Wout Faes et Kevin De Bruyne, Jérémy Doku a été convaincu par un plan de jeu suivi avec discipline. "On ne le fait pas souvent et il n'y a pas encore beaucoup d'automatismes. Mais on a quand-même créé du danger comme ça, je ne pense pas que la tactique soit le problème."