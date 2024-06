Charles De Ketelaere reste à l'Atalanta : "Je suis content que ce soit derrière moi"

Un an plus tôt, CDK n'avait pas réussi sa première saison en Serie A avec les Rossoneri. À Bergame, il a repris des couleurs et a terminé la saison avec 14 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues.

"Je me sens bien là-bas et je suis content que ce soit derrière moi. La date limite était en effet aujourd'hui (vendredi 14 juin)", a reconnu De Ketelaere lors de la conférence de presse à Freiberg am Neckar.