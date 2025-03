Coupe du monde 2026, Ligue des Nations: Vincent Mannaert dévoile les ambitions des Diables Rouges

Vincent Mannaert voit encore plus loin que la Coupe du Monde 2026. Pour lui, il faut à la fois retrouver de la vigueur sportivement, mais aussi redorer un peu le blason de l'équipe nationale. "De nouveau, si on sait conjuguer l’enthousiasme et la collectivité, avec le talent qui est là, qui est toujours là, avec ce mix de joueurs d’expériences et de jeunes talents, je pense qu’on a quand même beaucoup de talents, beaucoup de compétences pour montrer que le football belge et l’équipe nationale a encore sa place dans le top mondial".