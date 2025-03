Des actions concrètes, une demande à la FIFA: voici le plan de l'Union belge pour les joueurs binationaux

S'il respecte les décisions de chacun, il avoue tout de même qu'il faut corriger le tir pour éviter ce genre de situations dans le futur. "On doit respecter le choix, c’est le plus important, mais d’abord il faut faire en sorte d'être préparés et ça nous a manqué. Il faut vraiment rassembler les informations parce que ça commence avec ça. Il faut bien savoir quel joueur à cette double ou triple nationalité. Puis après, il faut présenter un projet et prendre contact, créer un esprit positif avec ces joueurs-là qui peuvent servir la Belgique. Ce n’est pas hyper compliqué, il faut juste faire en sorte qu’on travaille d’une façon plus proactive qu’avant", a-t-il déclaré à notre micro.

"Il faut simplifier le règlement FIFA"

Vincent Mannaert parle également de la complexité du règlement. Selon lui, la FIFA devrait aussi intervenir pour rendre les choses moins compliquées.

"Ce sont tous des dossiers différents, et de nouveau je respecte le choix d’un joueur, mais de l’autre côté si on est capables d’installer cette proactivité, alors c’est au joueur de prendre la décision. Sachant que personnellement, il faudrait modifier le règlement FIFA, il faut le simplifier. Aujourd’hui c’est très compliqué, tu peux même jouer un match pour l’équipe A et puis quand même changer de pays. Donc, ça il faut simplifier, c’est dans l’intérêt de chacun", a en effet jugé le directeur technique belge.