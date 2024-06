Dayot Upamecano prêt pour le duel avec Romelu Lukaku : "Il est très dangereux"

Cependant, selon Upamecano, ce serait une erreur de se concentrer uniquement sur Lukaku dans cette rencontre qui se jouera lundi prochain (18h00) à Düsseldorf. "C'est une équipe contre laquelle nous jouons. Nous ne nous concentrerons pas uniquement sur Lukaku. Nous savons qu'il est très dangereux pour nous. Mais il ne joue pas seul."

Auteur de la faute qui amène le penalty et l'unique but encaissé par la France dans ce premier tour de l'Euro, Upamecano dit avoir appris de ses erreurs et ne se laisse plus toucher par les critiques des médias à son égard: "Cela n'a aucun effet sur moi".

Il a cependant avoué que l'équipe aurait "peut-être pu mieux jouer" lors de la phase de groupes. Il est "100% sûr que nous verrons un autre jeu de notre part lundi".