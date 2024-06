Didier Deschamps attend de la France qu'elle "augmente le curseur" face à la Belgique

La France a terminé à la 2e place du groupe D après une victoire contre l'Autriche et deux partages contre les Pays-Bas et la Pologne, des performances qui ont été critiquées dans l'Hexagone.

"Chaque équipe a eu son parcours", a déclaré Deschamps dimanche en conférence de presse. "Maintenant, c'est une nouvelle compétition dans la compétition qui commence. Pour gagner, il faut marquer des buts. On ne l'a pas fait et ça peut arriver. Au final, la Belgique n'a aussi marqué que deux buts. C'est une donnée importante. J'attends aussi à ce qu'on augmente le curseur parce que nous aurons un adversaire solide et de qualité en face de nous."