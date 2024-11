Il débarque à 20 ans seulement: un jeune talent de la Juventus rejoint les Diables Rouges

La sélection des Diables Rouges évolue ce lundi, jour de rassemblement de l'équipe nationale. Comme on le craignait au vu des matchs de ce week-end, divers joueurs sont arrivés blessés à Tubize ou ont déclaré forfait, alors que la Belgique va affronter l'Italie le 14 novembre et Israël le 17. Première nouvelle: Samuel Mbangula intègre l'équipe en remplacement de Malick Fofana. Le jeune talent de la Juventus de 20 ans va découvrir l'équipe nationale, lui qui évolue traditionnellement avec les U21.

Fofana s'est blessé hier avec Lyon. Mbangula, actif sur l'aile gauche, a disputé 8 matchs cette saison avec la Juventus, pour un but et trois passes décisives. Il complète la liste des ailiers, avec Jérémy Doku, Johan Bakayoko, Dodi Lukebakio et Léandro Trossard. Le Laatste Nieuws annonce aussi, de son côté, que Killian Sardella va aussi être repris pour compenser le forfait de Seys.