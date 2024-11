Il devait déposer sa copine à Paris... mais il a fait demi-tour: l'incroyable arrivée de Samuel Mbangula chez les Diables Rouges

Forcément, être repris pour la première fois est quelque chose de spécial. Mais pour Mbangula, tout s'est passé tellement vite qu'il a été pris par surprise, lui qui devait initialement jouer avec les espoirs. Un lundi qu'il n'oubliera jamais. "J'ai reçu l'information vers 11h20", nous confie le Bruxellois, interrogé par Emiliano Bonfigli. "J'étais en France parce que je devais déposer ma copine et mon chien chez sa famille. Je devais encore revenir en Belgique, mais de base, on devait être à 20h à Tubize, donc pour moi j 'avais le temps, j'avais toute la journée", nous détaille-t-il.

Samuel Mbangula est désormais un Diable Rouge. Le jeune ailier de 20 ans, qui évolue à la Juventus, a été rappelé en dernière minute pour les deux prochains matchs de Ligue des Nations. Il vient combler les forfaits de Malick Fofana et Jérémy Doku et va ainsi découvrir le monde international pour la première fois avec les A.

Problème: les Diables Rouges devaient s'y retrouver bien plus tôt ! "Quand j'ai appris la nouvelle, on m'a dit que je devais être là à 14h30. Je n'ai pas eu le temps de vraiment savourer le moment, je devais faire vite, je devais partir tout de suite. Mon agent aussi était à Paris, il m'a pris et on est partis directement. Je n'étais pas trop loin !", se souvient-il, le sourire aux lèvres. "Même si je n'étais pas dans la liste initiale, ça reste un plaisir d'être ici", a-t-il conclu, avec le sourire. "Et pourquoi pas y rester à l'avenir !". C'est tout le mal qu'on lui souhaite.