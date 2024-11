Quatre Diables déclarent forfait sur blessure en vue des deux prochains matchs de Ligue des Nations

Joaquin Seys, Malick Fofana, Jérémy Doku et Charles de Ketelaere ne participeront pas au rassemblement des Diables Rouges qui débute lundi, en vue des deux matchs de Ligue des Nations contre l'Italie et Israël. Les quatre joueurs sélectionnés par Domenico Tedesco ont déclaré forfait sur blessure, et ils sont remplacés par Killian Sardella, Samuel Mbangula, Arthur Vermeeren et Albert Sambi Lokonga. Un communiqué de l'Union belge de football l'a révélé lundi.

Joaquin Seys devait fêter sa première sélection en équipe nationale seniors. Le latéral âgé de 19 ans s'est imposé comme un élément indispensable de l'effectif du Club de Bruges cette saison. Après 7 apparitions sous le maillot noir-jaune-rouge chez les U19, il avait fait le grand saut vers les Diables Rouges sans passer par les U21.