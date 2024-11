Des SMS pour le consoler, une photo avec lui quand il avait 10 ans: les confidences géniales de Roméo Lavia... sur Romelu Lukaku

Roméo Lavia is back, mesdames et messieurs ! Un peu plus d'un an et demi après sa dernière participation à un match en équipe nationale, le 28 mars 2023, le milieu de terrain de 20 ans fait son grand retour dans la sélection de Domenico Tedesco. Un vrai bonheur pour le jeune milieu défensif de Chelsea, qui a subi de nombreuses blessures ces derniers mois, en manquant 47 matchs entre la saison dernière et l'exercice en cours avec son club.

Mais ce mardi, c'est face à Emiliano Bonfigli que s'est présenté le Diable Rouge, le sourire aux lèvres. S'il ressent une petite gêne après un coup reçu lors de son dernier match, le jeune talent n'a pas l'intention de baisser les bras. L'occasion était donc belle de le rencontrer pour obtenir quelques confessions sur son ressenti, au micro d'Emiliano Bonfigli. Gratteur de ballon dans le milieu, Lavia nous a ainsi avoué avoir une drôle de conception de la réussite dans ses rencontres. "J'aime, quand j'appelle ma famille après un match, qu'ils me disent que les commentateurs ont dit que tout était passé par moi", nous confie Roméo Lavia, qui aime toucher le plus de ballons possibles et être présent sur toute la ligne médiane, en défendant bien et en aidant à lancer de grosses reconversions offensives.