"Il y a des déséquilibres" : Rudi Garcia pointe un manquement chez les Diables Rouges

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le tacticien français se veut impliqué dans son nouveau rôle. "C’est très intense. Le rassemblement de mars contre l’Ukraine arrive vite," pointe-t-il au micro de L’Équipe. "J’ai, par exemple, réuni avant-hier (ce mardi, ndlr) tout le staff autour de la sélection avec une grosse vingtaine de personnes. Je veux connaître tout le monde, de la sécurité aux cuisiniers, jusqu’aux toubibs. Je suis aussi allé sur le terrain."

Depuis plus d’un mois désormais, Rudi Garcia est le nouvel entraîneur des Diables. Lui qui n’a encore disputé aucune rencontre avec la Belgique s’apprête à faire ses grands débuts sur le banc noir-jaune-rouge. En mars prochain, un déplacement en Espagne pour affronter l’Ukraine (le 20, ndlr) en match de barrages pour le maintien en Ligue A de la Ligue des Nations sera d’abord au rendez-vous avant de recevoir les hommes de Serhiy Rebrov à Genk pour la rencontre retour (le 23, ndlr).

Rudi Garcia devra dévoiler sa première liste le 14 mars prochain et il l'a bien compris, c'est en défense qu'il y aura le moins de choix : "Il y a des déséquilibres avec plus d’abondance en attaque et dans les couloirs qu’en défense. Mais j’ai un choix magnifique."

Le cas Thibaut Courtois a également été logiquement évoqué, ce dernier ayant annoncé faire son retour avec l'équipe nationale. "Il reviendra. C’est une excellente nouvelle pour toute la Belgique," annonce l'entraîneur. "J’ai toujours considéré que Thibaut était le meilleur gardien au monde, mais on est également très bien fourni avec Sels et Casteels. Je suis allé le voir à Madrid en prélude de Real Madrid – Manchester City, où j’en ai également profité pour rencontrer De Bruyne et Doku la veille du match."

"J’ai vu aussi Witsel l’après-midi du match à Madrid. J’ai pris du plaisir à échanger avec lui. C’est un garçon intelligent. Il ne faut jamais dire jamais…" raconte le natif de Nemours.