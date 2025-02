"C'est décidé": la grande annonce de Thibaut Courtois après sa rencontre avec Rudi Garcia

Thibaut Courtois signe son grand retour avec les Diables Rouges ! Après une rencontre positive avec Rudi Garcia, le gardien de but a confirmé sa disponibilité pour l'équipe nationale.

L'équipe nationale de football des Diables Rouges va à nouveau pouvoir compter sur le gardien de but Thibaut Courtois, rapportent mercredi Het Belang van Limburg, De Standaard, Gazet van Antwerpen et Het Nieuwsblad. "J'ai rencontré mardi Rudi Garcia. Comment s'est passée la réunion ? J'ai eu un très bon sentiment", a confié le joueur international.

Courtois a fait part de la nouvelle depuis sa maison madrilène. "C'est décidé, oui, je suis à nouveau disponible pour l'équipe nationale et je me réjouis de revenir", a-t-il ajouté. Rudi Garcia avait déjà été en contact avec le gardien, par téléphone et SMS, mais la paire a fini par se rencontrer aussi en personne dans la capitale espagnole mardi passé.