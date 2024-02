John O'Shea à la tête de l'Irlande contre la Belgique en préparation le 23 mars

John O'Shea a été chargé d'assurer l'intérim à la tête de l'Irlande pour les rencontres de préparation que les Irlandais doivent disputer en mars, contre la Belgique et la Suisse, a annoncé la fédération irlandaise de football dans un communiqué mercredi.

John O'Shea sera assisté de Paddy McCarthy (Crystal Palace) pour les deux rencontres de l'Irlande prévue à l'Aviva Stadium de Dublin le 23 mars (17h00) face aux Diables Rouges et le 26 mars (19h45) contre la Suisse.

Stephen Kenny avait été nommé à la tête des 'Boys in Green' en avril 2020 et avait été désigné pour qualifier l'Irlande à l'Euro 2024, sans parvenir à atteindre cet objectif. L'Irlande a terminé 4e du groupe B des qualifications pour l'Euro, derrière la France, les Pays-Bas et la Grèce.

Le technicien de 52 ans, qui avait entrainé l'équipe espoirs irlandaise entre 2018 et 2020, aura supervisé un total de 40 matchs pour la sélection irlandaise, totalisant 11 victoires, 11 matchs nuls et 18 défaites.