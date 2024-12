La fin d'une année difficile: les Diables Rouges conservent leur place dans le top 10 au classement FIFA

Aucun match international n'a été disputé depuis le dernier classement du 28 novembre, le top 100 mondial n'a ainsi connu aucun changement. La Belgique retrouvera les terrains en mars pour une double confrontation contre l'Ukraine en barrages pour le maintien en Ligue A de la Ligue des Nations.

Avec 1740,62 points, la Belgique reste derrière le Portugal (6e, 1756,12 pts) et les Pays-Bas (7e, 1747,55 pts) mais devant l'Italie 9e (1731,51) et l'Allemagne (1703,79) qui complète le top 10. L'Argentine est en tête avec 1867,25 points devant la France (1859,78), l'Espagne (1853,27), l'Angleterre (1813,81) et le Brésil (1775,85) qui composent le top 5.