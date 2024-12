"Il veut encore écrire un chapitre": l'Union belge ouvre la porte à un retour de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges

À l'occasion d'un séminaire à la Haute École Thomas More de Malines mardi, le directeur sportif de l'Union belge de football (RBSFA) est revenu sur le cas de Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid n'a plus joué pour les Diables Rouges depuis juin 2023 en raison d'un conflit avec le sélectionneur Domenico Tedesco.

"C'est une décision du joueur" a indiqué Mannaert. "Les joueurs peuvent avoir des bonnes raisons de refuser une sélection. En tant que fédération, nous voulons bien sûr disposer autant que possible des talents à disposition. Parfois, il y a des frictions, comme cela a été le cas avec Thibaut. Je n'ai pas été directement concerné par cette situation et je n'en connais pas les détails. L'avenir dira s'il reviendra. Je pense qu'il n'a pas encore complètement fermé la porte, qu'il veut écrire encore un chapitre. C'est ce que j'ai pu comprendre, mais je ne peux pas donner une réponse tranchée. Est-ce que je l'ai déjà appelé personnellement ? Non, pas encore".

Mannaert estime toutefois que de "la poussière est retombée sur la génération dorée" et qu'il faut "créer une nouvelle histoire et regagner des supporters": "Nous voulons tous écrire une nouvelle histoire en 2025, au plus tard au début des qualifications pour la Coupe du monde en juin. Les joueurs, le personnel, les supporters, doivent être d'accord sur ce point".