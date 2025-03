La réaction de Rudi Garcia après sa première défaite à la tête des Diables Rouges: "Dimanche, nous verrons si nous sommes vraiment une grande équipe"

"J'attends une réaction de mes joueurs dimanche", lors du retour à Genk, a poursuivi Garcia. "Cette réaction, je veux la voir dès les premières secondes. Nous devons jouer avec le couteau entre les dents. Dimanche, nous verrons si nous sommes vraiment une grande équipe. Nous avons beaucoup de travail devant nous, y compris sur le plan mental. Nous sommes à la mi-temps de ce duel et il reste nonante minutes à jouer. Nous devons pouvoir être plus constants et surtout meilleurs qu'en seconde période. J'étais surpris, car la première mi-temps ne laissait pas présager une telle situation après la pause. Nous n'avons pas été assez forts mentalement. Nous devons être une équipe capable de gagner un match même en encaissant un but."

Les Diables Rouges se sont inclinés 3-1 contre l'Ukraine en barrages aller de la Ligue des Nations, jeudi, à Murcie, et risquent à présent d'être relégués en Ligue B. Après le but d'ouverture de Romelu Lukaku, les Belges se sont écroulés en seconde période. "Nous allons analyser ce match, mais il ne fait aucun doute que nous devons nous améliorer sur le plan défensif", a déclaré Rudi Garcia après son premier match en tant que sélectionneur de la Belgique.

En seconde période, Koni De Winter a perdu le ballon après une passe difficile à contrôler de Leandro Trossard et Oleksii Hutsuliak est allé égaliser. "Avant la pause, nous avions le contrôle et nous avons marqué un beau but. Nous avons concédé l'égalisation après une erreur individuelle. Koni a reçu un ballon difficile à négocier. Nos jeunes doivent en tirer les leçons. De telles choses peuvent arriver dans le football, même s'il aurait dû dégager ce ballon. Mais il ne faut pas qu'après cela, nous perdions soudainement les duels et que nous prenions rapidement un deuxième but."