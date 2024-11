Le retour d'une icône, le pari Henry, Conceiçao: qui pourrait succéder à Domenico Tedesco chez les Diables Rouges ?

La situation des Diables Rouges était aussi au coeur des discussions ce lundi sur le plateau du Vestiaire. Après la défaite contre Israël, la question du futur de Domenico Tedesco est posée et nos consultants ont déjà quelques idées quand on évoque un possible successeur.

Kevin Sauvage a une autre idée en tête, mais opte aussi pour un Belge. "J'aurais cité Philippe Clément", nous confirme-t-il. En délicatesse du côté des Rangers, l'ancien Brugeois est souvent cité comme candidat à ce rôle de sélectionneur. Il a cependant déclaré, en conférence de presse la semaine dernière, qu'il préférait rester à Glasgow pour le moment.

Thierry Henry et Sergio Conceiçao sont aussi cités, bien que certains émettent des réserves sur les capacités financières de l'Union belge. Un argument qui ne plaît pas du tout à Marc Delire. "Ils n'ont plus besoin de pognon, ces mecs-là", s'insurge-t-il. "Ne me dis pas qu'ils doivent encore gratter du fric en fin de mois, ils ne peuvent pas faire ça par passion, aussi, par patriotisme ?", regrette-t-il, avec un bémol tout de même sur Conceiçao, qui n'est pas Belge et qui sera donc plus difficile à séduire sur ce point précis.

Pour rappel, Domenico Tedesco est encore sous contrat jusqu'en 2026 chez les Diables Rouges.